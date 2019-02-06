نائب عن سائرون : اجتماع الفتح وسائرون ناقش ملف تواجد القوات الاجنبية في العراق

2019/02/06 | 20:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب عن تحالف سائرون ستار جبار بان اللقاء الذي جمع الفتح وسائرون كان لبلورة ومناقشة ملف تواجد القوات الاجنبية في العراق .



مبيناً ان الاجتماع جاء بدعوة من رئيس تحالف الفتح هادي العامري .

وقال جبار في اتصال خص به " موقع الغدير " ان الاجتماع ناقش الكثير من الملفات السياسية والامنية ،وتمخض عن تشكيل لجان مشتركة لمتابعة تلك الملفات بالتعاون مع السلطتين التشريعية والتنفيذية. واوضح ، ان تحالفي الفتح وسائرون هما اكبر تحالفين في البرلمان وتقارب وجهات النظر بينهما يشكلان عامل مهم في دعم العملية السياسية في البلد .يذكر ان تحالفي الفتح وسائرون عقدا اجتماعا يوم امس الثلاثاء في بغداد ، لمناقشة القضايا السياسية والامنية بحضور رئيس تحالف الفتح هادي العامري وسائرون حسن العاقولي وعدد من نواب التحالفين.

انتهى ع.س

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