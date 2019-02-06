روحاني: لا أمن في المنطقة ما لم يعد الشعب الفلسطيني إلى أرضه المحتلة

2019/02/06 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكّد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أنّه وخلال 40 عاما، ما زالت الجمهورية الاسلامية مصرة على السلام في المنطقة والعالم، مشددا على أن لا أمن في المنطقة مالم يعد الشعب الفلسطيني إلى أرضه المحتلة.

كلام روحاني هذا جاء خلال إلقائه اليوم الاربعاء کلمة أمام السفراء الأجانب في طهران، حيث تحدث فيها عن موقف بلاده تجاه العالم بما فيه أميرکا.وأضاف الرئيس الايراني أن أميركا لن تصل إلى أهدافها تجاه بلاده، مؤكدا على استعداد طهران للتواصل مع واشنطن إذا تراجعت عن سياستها الهجومية اتجاه الجمهورية.وقال روحاني، أنّ شعار إيران لا يزال: "عالم خال من التطرف وعلاقات الصداقة مع كافة الدول وشرق أوسط خال من السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل".

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