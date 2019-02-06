ذي قار تسجل اكثر من 3600 حالة طلاق في عام واحد

2019/02/06 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت محكمة استئناف ذي قار اليوم عن تسجيل اكثر من ‪3600‬ حالة طلاق في العام الماضي ‪2018‬.

وقال مصدر في المحكمة لشبكة اخبار الناصرية ،

شبكة اخبار الناصرية:اعلنت محكمة استئناف ذي قار اليوم عن تسجيل اكثر من ‪3600‬ حالة طلاق في العام الماضي ‪2018‬.وقال مصدر في المحكمة لشبكة اخبار الناصرية ، ان محاكم المحافظة سجلت في العام الماضي 3643 حالة طلاق رسمية معظمها في قضائي الناصرية والشطرة .ولفت الى ان معظم حالات الطلاق المسجلة كانت لاسباب اقتصادية مادية او بسبب الزواج المبكر .يذكر ان المحافظة سجلت في العام ‪2017‬ نحو ‪3500‬ حالة طلاق رسمية في عموم محاكمها .انتهى،ت ع ح .

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