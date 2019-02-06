2019/02/06 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدر محافظ المثنى احمد منفي ،الاربعاء ، قرارا بسحب يد مدير عام صحة

المثنى محمد راضي وإحالته للتحقيق وتعيين حسن شبوط بدلا عنه لحين

انتهاء التحقيق معه، فيما أشار مصدر مطلع إلى أن القرار اتخذ بالاتفاق

مع مجلس المحافظة.وبحسب وثيقة صادرة من مكتب محافظ المثنى تلقت آفاق نسخة منها، ان"

المحافظ أحمد منفي أصدر قرارا بسحب يد مدير عام صحة المثنى محمد راضي

نظرا لوجود تجاوزات إدارية ومالية وفنية في عمل الدائرة، مبينا أن

منفي كلف حسن شبوط بادارة الصحة اكتمال التحقيقات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة .. محافظ المثنى يسحب يد مدير دائرة صحة المحافظة) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة .. محافظ المثنى يسحب يد مدير دائرة صحة المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).