السد يعلن غياب تشافي عن الملاعب أربعة أسابيع

2019/02/06 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهيرة عادل فيسبوك تويتر يفتقد السد القطري لخدمات قائده الإسباني تشافي هيرنانديز، لمدة أربعة أسابيع، بحسب الفحص الطبي الذي خضع له.

الإسباني كان قد تعرض للإصابة مطلع الأسبوع الجاري خلال مران الزعيم، وكشف الفحص الطبي الذي أجراه اليوم الأربعاء، معاناته من تمزق في العضلة الأمامية للقدم اليمنى.

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وأوضح الجهاز الطبي للسد أن تشافي سيخضع لفترة علاج وتأهيل تمتد لأربعة أسابيع، يعود بعدها للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات.

الزعيم القطري يستعد لاستئناف مبارياته في الدوري بعد فترة توقف لمشاركة المنتخب الوطني في كأس آسيا الإمارات 2019، والتي توج بها الأدعم بطلًا لأول مرة في تاريخه.

ويواجه السد فريق الخور في 16 من الشهر الجاري، ضمن الجولة الـ16 بالدوري، على استاد جاسم بن حمد.

الزعيم يتصدر جدول الترتيب برصيد 38 نقطة، بفارق نقطتين عن الدحيل، صاحب الوصافة.

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