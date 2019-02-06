الفتلاوي : الحكيم سيسلم واشنطن رسالة رفض لتصريحات ترامب

2019/02/06 | 20:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، الأربعاء، أن وزير الخارجية العراقية محمد علي الحكيم سيسلم الإدارة الأمريكية رسالة رفض من الحكومة العراقية بشأن التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي ترامب ببقاء القواعد العسكرية في العراق لمراقبة إيران ومنطقة الشرق الأوسط.وقال الفتلاوي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “الحكيم سيسلم الإدارة الأمريكية رسالة […]

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