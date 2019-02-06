2019/02/06 | 20:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/العمليات المشتركة تنفي الاتفاق على عودة البيشمركة للمناطق المتنازع عليها

06/02/2019 19:38:00 PM |

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واع بغداد

نفت قيادة العمليات المشتركة ،الاربعاء، موافقة القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي على عودة البيشمركة الى المناطق المتنازع عليها.

وذكرت العمليات المشتركة في بيان تلقته( وكالة أنباء الاعلام العراقي واع )ان "وسائل الاعلام تناقلت مزاعم مفادها موافقة القائد العام للقوات المسلحة على عودة قوات البيشمركة الى المناطق المسماة متنازع عليها".

واضاف ان "هذه المزاعم كاذبة وعارية عن الصحة".

واضحت ان "ما حصل هو اجتماع في وزارة الداخلية للإقليم بتاريخ 4 شباط 2019 بين قادة عسكريين برئاسة معاون رئيس اركان الجيش للعمليات ووفد يمثل البيشمركة في الاقليم برئاسة رئيس اركان البيشمركة وعدد من القادة في وزارة داخلية الإقليم في أربيل".

وتابع ان "الاجتماع بحث ومناقشة الثغرات بين خطي تماس القوات المسلحة الاتحادية وقوات البيشمركة والتي تستغلها خلايا داعش لاحداث خروقات امنية".

واختتم " قد تم الاتفاق على انشاء مراكز تنسيق مشتركة والقيام بعمليات مشتركة لمعالجة هذه الثغرات والطواريء التي تحصل والتعامل معها بمرونة وتنسيق لضمان الامن والاستقرار في جميع المناطق ،ولم يتم الحديث عن اي تغييرات في خطوط التماس أو حركة القطعات العسكرية في كركوك والمناطق المحاذية للاقليم".

ت/ب.ش

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