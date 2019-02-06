2019/02/06 | 20:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية وجه قاسم مشذوب اخو الشهيد ( علاء مشذوب ) ، اليوم رسالة مهمة جدا لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي كشف فيها عن هوية متهمين اخيه فيما طلب مقابلته لتسليمه ما بحوزته من ادلة.وقال قاسم مشذوب في تصريح صحفي تابعته اليوم الثامن انه “” يطالب رئيس الوزراء بتحديد موعد للقائه لتقديم …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هام جدا اخو علاء مشذوب يخرج عن صمته ويكشف هوية قا(تلي) اخوه حزب سياسي يقف ورائهم صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هام جدا اخو علاء مشذوب يخرج عن صمته ويكشف هوية قا(تلي) اخوه حزب سياسي يقف ورائهم) نشر أولاً على موقع (اليوم الثامن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هام جدا اخو علاء مشذوب يخرج عن صمته ويكشف هوية قا(تلي) اخوه حزب سياسي يقف ورائهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اليوم الثامن).