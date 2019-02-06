الكمارك ومالية كوردستان تتفقان على جملة أمور تخص متنازع عليها

2019/02/06 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عقد رئيس مجلس هيأة المنافذ الحدودية كاظم العقابي، اليوم الاربعاء، لقاء مع ريباز محمد حملان وزير مالية أقليم كوردستان.

وذكرت الهيأة في بيان ورد لفقش نيوز انه "تنفيذاً للفقرة (ثانياً / أولا) تم مناقشة الأجراءات اللازمة لدخول قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2019 الخاصة بشأن دراسة ملف توحيد الرسوم الكمركية في المنافذ كافة وتسهيل أنسيابية حركة دخول البضائع في المحافظات كافة، حيز التنفيذ، وقد اتفق الجانبان على عدد من الأجراءات والتي بدورها سوف تسهل من تطبيق قرار مجلس الوزراء في موعده المحدد وسوف يتم الأعلان عن هذه التفاصيل والاجراءات بعد مصادقة الحكومة الأتحادية عليها".

كما تمت مناقشة موضوع حماية المنتج المحلي الفقرة (ثانياً / رابعاً) والتي تضمنت التزام جميع المنافذ الحدودية لجميع المحافظات والأقليم بتنفيذ قرار حماية المنتج المحلي الصادرة من الحكومة الأتحادية وأقليم كوردستان، كما سيتم عقد لقاء يوم غد مع وزير زراعة الأقليم لغرض احكام السيطرة على المنافذ الحدودية للأقليم لأجل حماية المنتج المحلي.

وقد أكد العقابي من خلال اتصال هاتفي مع الفريق محمد البياتي السكرتير العسكري لرئيس الوزراء بضرورة احكام السيطرة من قبل السيطرات المتواجدة في "خانقين وديالى" وتحديداً سيطرة "گباشي"، على ضرورة الأيعاز بمنع دخول المحاصيل الزراعية المشمولة بحماية المنتج المحلي كما طالب قيادة عمليات ديالى لأحكام سيطرتها واخذ دورها الحقيقي في بسط سلطة الدولة والقانون من خلال هذه السيطرات.

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