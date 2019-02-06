إعادة اصدار إرساليتي مواد إنشائية مخالفة للضوابط في الشيب

2019/02/06 | 21:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان الهيئة الذي حصل موقع "الغدير"، على نسخة منه، ان" الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية اجرى الفحوصات المختبرية على الارسالية".

واضاف البيان، انه" تم تأكيد عدم مطابقتها للمواصفات العراقية وللمواصفات القياسية المعتمدة".

انتهى..م.ر

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