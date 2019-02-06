المالكي والطراونة يبحثان مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة والعالم

2019/02/06 | 21:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي بمكتبه مساء اليوم رئيس مجلس النواب الأردني السيد عاطف الطراونة والوفد المرافق له .وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة والعالم ، ومستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين .وأكد سيادته على عمق العلاقات الأخوية بين العراق والأردن، لاسيما العلاقات التجارية والصناعية والروابط […]

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