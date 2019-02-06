عضو مفوضية حقوق الإنسان فاتن الحلفي تحذر من تزايد حالات الجريمة لدى الشباب وبأعمار خطيرة

2019/02/06 | 21:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت عضو مفوضية حقوق الانسان فاتن الحلفي من تزايد حالات الجريمة لدى الشباب وباعمار خطيرة وبينت الحلفي في بيان صحفي صدر عن مكتبها ان المفوضية رصدت تزايد في حالات جرائم القتل والسطو المسلح بين اوساط الشباب وباعمار اقل من ٢٠ سنة وبنسب متزايدة خاصة لدى الفئات المحرومة والتي تسكن العشوائيات و المناطق دون مستوى خط […]

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