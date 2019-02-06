وزير الخارجية الامريكي: تنظيم داعش لازال لديه حضورا في بعض المناطق العراقية، رغم تحقيق القوات الامنية تقدما ضد التنظيم

2019/02/06 | 21:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأربعاء، ان تنظيم داعش لازال لديه حضورا في بعض المناطق العراقية، رغم تحقيق القوات الامنية تقدما ضد التنظيم.

وقال بومبيو في كلمة أمام اجتماع وزراء خارجية دول التحالف الدولي ضد داعش، في واشنطن اليوم (6 شباط 2019)، إن "القوات العراقية حققت تقدما ضد داعش، لكن التنظيم لا يزال لديه حضورا في بعض المناطق هناك".

وأضاف، انه "علينا هزيمة داعش نهائيا ومنع وجود أي ملاذ آمن له"، مؤكدا إن "الانسحاب من سوريا ليس نهاية الحرب على داعش، ونحن ملتزمون بها حتى بعد الانسحاب".

وأوضح بومبيو أن التحالف الدولي ضد داعش حقق تقدما ضد التنظيم المتشدد أسفر عن تحرير نحو 7 ملايين شخص كانوا في مناطق تخضع لسيطرة داعش.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم، عن أمل بلاده في استمرار دعم التحالف الدولي للقضاء على تنظيم داعش، قائلا: "يجب تكثيف جهود التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب في سوريا".

ودعا الحكيم الدول إلى الالتزام بتعهداتها لتمويل إعادة الإعمار في العراق، مؤكد أن "العراق عازم على تحقيق مبدأ العدالة والمساءلة بشأن الجرائم التي ارتكبها داعش".

ا.ح

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