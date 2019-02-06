التخطيط تعلن عن خطة خمسية لدعم وتطوير خريجي التعليم الزراعي والصناعي

2019/02/06 | 21:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة التخطيط، الاربعاء عن الخطة الخمسية لدعم وتطوير خريجي التعليم الزراعي والصناعي، ضمن مشاريع استراتيجية التخفيف من الفقر، وتحقيق التنمية الريفية.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي للوزارة اليوم (6 شباط 2019)، ان "وزير التخطيط نوري صباح الدليمي تفقد في جولتين منفصلتين الإدارة التنفيذية لإستراتيجية التخفيف من الفقر، ودائرة المفتش العام لوزارة التخطيط، اذ التقى المسؤولين والعاملين في الدائرتين، واطلع على سير مراحل العمل ضمن الخطة التي وضعتها الوزارة مسبقا".

واضاف، ان "وزير التخطيط وجه خلال زيارته التفقدية، باعتماد نتائج مسح التنمية الريفية الذي أجرته الوزارة مؤخرا، لإنشاء مشاريع عمل مشتركة مع خريجي التعليم الزراعي والصناعي، في المناطق الأشد حاجة، وبما يسهم في تقديم أفضل الخدمات المستدامة للمواطنين".

واوضح البيان، ان "الوزارة تسعى لإستثمار نسبة التخصيصات التي تضمنتها موازنة العام الحالي في تمويل حزمة النشاطات والمشاريع النوعية التي تضمنتها إستراتيجية التخفيف من الفقر خلال العام الجاري والاعوام المقبلة".

واشار الى ان "الاستراتيجية تستهدف خفض الفقر بنسبة 25٪"، داعيا دائرة المفتش العام إلى " تكثيف جهودها الرقابية لتحقيق هذه الأهداف.

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