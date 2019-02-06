الاستخبارات الاتحادية تدعو المواطنين للابلاغ عن العمليات المشبوهة عبر رقم وايميل خاصين

2019/02/06 | 21:09

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بغداد – عراق برس- 6 شباط / فبراير: اعلن مركز الإعلام الأمني ، الاربعاء ، ان ” وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية دعت المواطنين الكرام الى الابلاغ عن اية تحركات او نشاطات ارهابية أو جرائم منظمة من خلال رقم الهاتف المجاني( 144) والموقع الإلكتروني malumate@moi.gov.iq متعهدة بأن تكون هوية المتصل طي الكتمان.

وعلى صعيد منفصل عثرت القوات الأمنية في قيادة عمليات الانبارعلى نفق بداخله كمية من مادة الـ”C4 ضمن قاطع المسؤولية، وقد تم التعامل معه اصوليا، كما تم إلقاء القبض على متهم بقضايا إرهابية بعد نصب كمين في سيطرة المدخل الشرقي لمدينة الرمادي، اما في منطقة البو دعلج فقد تم تفجير ٦٤ عبوة ناسفة من مخلفات عصابات داعش الارهابية، في حين تم رفع ١١ عبوة ناسفة وجليكانين سعة ٢٠ لتر في منطقة الشراع، الى ذلك القت القبض على متهم ينتحل صفة احد العناصر الأمنية ويقوم بابتزاز أصحاب المحال التجارية في قضاء الرمادي، وعثرت على ١٤٥ قنبرة هاون عيار ٦٠ ملم من مخلفات داعش في منطقة ٧ كيلو، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا.انتهى اح

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