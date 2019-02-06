العمليات المشتركة تعلق على انباء عودة البيشمركة للمناطق

2019/02/06 | 21:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت قيادة العمليات المشتركة، الاربعاء، موافقة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على عودة البيشمركة الى المناطق "المتنازع عليها"، واصفة الانباء بهذا الشأن بـ"الكاذبة".وقالت القيادة في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "وسائل الاعلام تناقلت مزاعم مفادها موافقة القائد العام للقوات المسلحة على عودة قوات البيشمركة الى المناطق المسماة متنازع عليها وهذه المزاعم كاذبة وعارية عن الصحة".

وأضافت أن "الذي حصل هو اجتماع في وزارة الداخلية للإقليم بتاريخ 4 شباط 2019 بين قادة عسكريين برئاسة معاون رئيس اركان الجيش للعمليات ووفد يمثل البيشمركة في الاقليم برئاسة رئيس اركان البيشمركة وعدد من القادة في وزارة داخلية الإقليم في أربيل لبحث ومناقشة الثغرات بين خطي تماس القوات المسلحة الاتحادية وقوات البيشمركة والتي تستغلها خلايا داعش لاحداث خروقات امنية".

ولفت بيان القيادة الى أنه "تم الاتفاق على انشاء مراكز تنسيق مشتركة والقيام بعمليات مشتركة لمعالجة هذه الثغرات والطوارئ التي تحصل والتعامل معها بمرونة وتنسيق لضمان الامن والاستقرار في جميع المناطق"، مؤكداً أنه "لم يتم الحديث عن اي تغييرات في خطوط التماس أو حركة القطعات العسكرية في كركوك والمناطق المحاذية للاقليم".

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