هل سيُنتخب محافظ كركوك بأربيل؟ (كركوك ناو) يكشف موقف اعضاء مجلس المحافظة بخصوص اجتماع اربيل

2019/02/06 | 21:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سوران محمد – كركوك اعرب اعضاء الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس محافظة كركوك عن استيائهم من انتخاب محافظ جديد للمحافظة باربيل ، كما ويرفض المكون العربي المقترح، الا ان التركمان لم يعلنوا عن موقفهم من الاجتماع حتى الان.الاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني، اتفقا في اخر اجتماع عُقد بينهما يوم الثلاثاء 5 شباط على مسودة اتفاق لعقد […]

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