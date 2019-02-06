بعد إصابة صحافي في الموصلالنقابة الوطنية تدعو لإرسال مراسلين مدربين وتطالب القوات الامنية بحمايتهم

2019/02/06 | 21:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك ناو اصيب مراسل قناة بلادي الفضائية اثناء تغطيته لعملية امنية في مناطق جنوب الموصل.وذكر خبرعاجل لقناة بلادي، ان “مراسل القناة في مدينة الموصل محمود الجماس اصيب خلال مرافقته للقوات الامنية بعملية امنية ضد فلول تنظيم داعش بمنطقة حويجة كنعوص جنوب الموصل”.وقال مدير اخبار قناة بلادي، اسامة علي، في اتصال هاتفي مع النقابة […]

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