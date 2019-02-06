نصوص شعرية

2019/02/06 | 21:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحيى هاشم فلحي

يمهاجر بلاسبببس حن عليَّ عودْروحي بجفونك مشتوالجسد ظل بس عودْگطِّعْ اوتار الگلب سولك ربابة وعودْواعزف لحن قصتي شوگ وجروح وألمْبس آنه دون الخلگ ظلّيت اطشّر وَلِمْ هَمْ ترجى من الشَمِسْوالليل يِصْفَنْ وَلِمْدمعة وشمرها الجِفِنْ تتلگى خَدَّكْ عودْ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،يالوجهك من الگمر والگذلة شدّة وردْولهان انا لشوفتك كل ساع اروحن وردْشتنتظر من صفنتك راجع قرارك وردْموذنبك اللي جرى ذنبي آنه گلبي هوىْسار بدرب عشرتك وبنار هجرك هِوى مرتجي بيدك لِزَمْ مايدري بيدك هَوى كافي تجريح الگلب ويكفي اللي مِنَّكْ وُرَدْ

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