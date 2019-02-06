2019/02/06 | 21:09

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العتبتان الحسينية والعباسية تستعدان لإطلاق معرض الكتاب الدولي بدورته الـ 15

بغداد - كلمة

أعلنت إدارة معرض كربلاء الدولي للكتاب الذي تقيمه العتبتين

الحسينية والعباسية في كربلاء ضمن فعليات مهرجان ربيع الشهادة البدء

باستعداداتها لانطلاق المعرض بدورته الخامسة عشر للعام 1440 هـ -

2019 م.

وقال عضو اللجنة التحضيرية للمهرجان عقيل الياسري في اتصال هاتفي مع

موقع كلمة الإخباري "إننا نقترب من إطلاق

الدورة الخامسة عشر من معرض كربلاء الدولي".

وأضاف أن مدة المعرض ستكون للفترة "۲۸/رجب/ 1440ه - ۸/شعبان/ 1440هـ

الموافق لـ 04/04/2019 – 13/04/2019.

ودعا الياسري إلى التواصل مع إدارة المعرض من خلال العناوين

التالية:

rabee.alkafeel.net

kbfair@alkafeel.net

009647809836070

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