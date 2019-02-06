الشيخ قيس الخزعلي يستقبل السفير الجزائري في بغداد

2019/02/06 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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استقبل الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي بمكتبه في بغداد اليوم الاربعاء، السيد “عبد القادر بن شاعة” سفير دولة الجزائر في العراق.





وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها والمضي قدماً بتقريب المسافات الثقافية والاجتماعية بين البلدين .

وأشار الأمين العام الشيخ قيس الخزعلي إلى ضرورة إغلاق الفجوات المعرفية التي عانى منها العراق والجزائر بسبب الفكر المتطرف الذي اجتاح البلدين والأخذ بعين الإعتبار تجربة العراق في الحد من ظواهر التطرف الفكري والذي سيطر عليه في فترة مضت وضرورة اتحاد الشعب العراقي والشعب الجزائري بالوقوف سداً منيعا ضد موجات التطرف التي دمرت الواقع العربي عموماً .

وأكد سماحته على ضرورة توجيه دفة إعلام البلدين على إظهار الوجه الآخر لنظام صدام المقبور الذي رسم صورة مغايره للواقع في فكر الشعب العربي وأسدل الستار عن جرائمه البشعة واللاإنسانية التي ارتكبها بحق شعبه وبكل مكوناته ولهذا السبب ولضعف المنظومة الإعلامية سيطر الفكر الصدامي على عقول البعض من الشباب غير الواعي والذي يمجد به ولحد الان .

وبين “بن شاعة” العلاقة الاستثنائية والمحبة الكبيرة التي يكنها الشعب الجزائري للشعب العراقي وإنهم الآن في خندق واحد وأن خطة الحكومة الجزائرية الآن هي توطيد العلاقات بين البلدين والتي توقفت منذ عام 2002 بسبب السياسات التي تبنتها الدول المعادية التي لا تريد الخير للبلدين وأن الجزائر الآن تريد أن تضع يدها بيد العراق وبيد المخلصين من رجاله لدفع عجلة الأعمار والتواصل المعرفي والثقافي والإعلامي والمؤسساتي التنموي ومعولاً على دور حركة عصائب أهل الحق بأن تتبنى أسس التقارب بين البلدين

من جهته شكر السفير سماحة الأمين العام على حسن الإستقبال والضيافة .

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