150 سورياً يعودون للرقة وريف دمشق من مخيمات الأردن

2019/02/06 | 21:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة شهد معبر نصيب الحدودي مع الأردن ظهر اليوم عودة نحو 150 مواطنا سوريا من المهجرين بفعل الإرهاب والذين كانوا يقيمون في المخيمات الأردنية لاسيما مخيمات الزعتري والأزرق.وذكرت وكالة “سبوتنيك” الورسية وتابعتها /المعلومة/، ان “معظم العائدين اليوم يتحدرون من محافظات الرقة وحلب وريف درعا وريف دمشق ومن بين العائدين عشرات الشباب من المتخلفين […]

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