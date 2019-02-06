عام من القطيعة.. مجلس كركوك يعقد جلسته باربيل..قرار يعمق خلافات مكونات المحافظة

2019/02/06 | 21:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مصدر مطلع، الأربعاء، ان جلسة مجلس محافظة كركوك المقرر عقدها في الثامن عشر من الشهر الحالي، ستعقد في محافظة اربيل ، فيما أشار إلى ذلك سيعمق خلافات مكونات المحافظة.

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