ممثلو عرب وتركمان كركوك يبدون مخاوفهم من عودة البيشمركة للمحافظة

2019/02/06 | 21:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعرب ممثلو المكونين عرب وتركمان كركوك في البرلمان ،الاربعاء، عن مخاوفهم من احاديث عودة البيشمركة للمحافظة.

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