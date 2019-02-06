المالكي والطراونة يبحثان مستقبل العلاقات الثنائية بين العراق والاردن

2019/02/06 | 21:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ،الاربعاء، مع رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة مستقبل العلاقات الثنائية بين بغداد وعمان.

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