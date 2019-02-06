قيادة العمليات المشتركة تصدر بياناً بخصوص انباء عودة البيشمركة الى كركوك

2019/02/06 | 21:12

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نفت قيادة العمليات المشتركة عودة قوات البيشمركة الى

كركوك.وقالت في بيان :"ان وسائل الاعلام تناقلت مزاعم مفادها موافقة القائد

العام للقوات المسلحة على عودة قوات البيشمركة الى كركوك ، مشيرة الى

ان هذه المزاعم كاذبة وعارية عن الصحة. واوضحت ،ان الذي حصل هو اجتماع في وزارة الداخلية للإقليم بتاريخ 4

شباط 2019 بين قادة عسكريين برئاسة معاون رئيس اركان الجيش للعمليات

ووفد يمثل البيشمركة في الاقليم برئاسة رئيس اركان البيشمركة وعدد من

القادة في وزارة داخلية الإقليم في أربيل ،لبحث ومناقشة الثغرات بين

خطي تماس القوات المسلحة الاتحادية وقوات البيشمركة والتي تستغلها

خلايا داعش لاحداث خروقات امنية ،وقد تم الاتفاق على انشاء مراكز

تنسيق مشتركة والقيام بعمليات مشتركة لمعالجة هذه الثغرات والطواريء

التي تحصل والتعامل معها بمرونة وتنسيق لضمان الامن والاستقرار في

جميع المناطق ،ولم يتم الحديث عن اي تغييرات في خطوط التماس أو حركة

القطعات العسكرية في كركوك والمناطق المحاذية للاقليم .

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