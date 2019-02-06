فيديو .. لجنة الأسرى في الوفد الوطني اليمني: أطراف من العدوان تعيق اتفاق تبادل الأسرى

2019/02/06 | 21:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس الوفد الوطني اليمني لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى، أن

أطراف ضمن قوى العدوان تعيق مبدأ اتفاق تبادل الأسرى على قاعدة الكل

مقابل الكل.

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