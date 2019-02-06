2019/02/06 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/اعتقال متهمين بانتحال صفة ضباط بالجيش شمالي بغداد

06/02/2019 21:05:00 PM |

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واع بغداد

أفادت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، الأربعاء، بإعتقال متهمين اثنين بانتحال صفة ضباط بالجيش شمالي العاصمة بغداد.

وذكرت القيادة في بيان تلقته( وكالة أنباء الاعلام العراقي واع )أنه "تم القاء القبض على شخصين ينتحلون صفة ضباط في الجيش العراقي ويقومون بالتعامل مع المواطنين والدوائر الحكومية ضمن قاطع مسوؤليه الفرقة الثانيه اللواء الخامس".

وأضاف البيان، أن "المتهمين تم ضبطهم بالجرم المشهود في منطقة الحرية"، مؤكداً "تسليمهم إلى الجهات المختصة أصوليا".

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