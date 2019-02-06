2019/02/06 | 21:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مسؤول أميركي: لن نتفاوض حول وجودنا العسكري في العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مسؤول أميركي: لن نتفاوض حول وجودنا العسكري في العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مسؤول أميركي: لن نتفاوض حول وجودنا العسكري في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).