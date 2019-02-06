الرئيس البارزاني: العلاقات بين الشعب الكوردستاني والشعب المصري تاريخية وراسخة

2019/02/06 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلإستقبل الرئيس مسعود البارزاني، اليوم الأربعاء، أحمد جهاد قنصل دولة مصر في أربيل.وذكر بيان للموقع الرسمي للرئيس البارزاني، تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه، بأنه "تم تسليط الضوء خلال اللقاء على العلاقات بين إقليم كوردستان ومصر، وأكد البارزاني أن العلاقات بين شعب كوردستان والشعب المصري وحكومة المصرية لها تأريخ راسخ".وأشار البيان، بأنه تم التأكيد في اللقاء "على ضرورة توسيع وتعزيز العلاقات بين أربيل والقاهرة".

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