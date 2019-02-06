عناصر ما يسمى بديوان الجند يسقطون بالملوثة

2019/02/06 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات نينوى اليوم الاربعاء ، القبض على (6) من عناصر داعش كانوا يعملون بما يسمى بـ(ديوان الجند).

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