رئيس هيئة المنافذ ووزير مالية الاقليم يتفقان على اجراءات لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 13

2019/02/06 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس هيئة المنافذ الحدودية كاظم العقابي،اليوم الاربعاء، مع وزير مالية أقليم كردستان ريباز محمد حملان ، اجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 13 القاضي بتوحيد الرسوم الكمركية في المنافذ وتسهيل أنسيابية حركة دخول البضائع للمحافظات.

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