ناسا تكشف مصير الجزيرة “التي ظهرت من العدم”

2019/02/06 | 21:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – بغداد كشف علماء في وكالة الفضاء الأميركية “ناسا”، مصير الجزيرة الغامضة التي ظهرت فجأة قبل 4 سنوات في جنوب المحيط الهادئ، بعد تقارير أكدت أنها ستعاود الاختفاء.ويقصد علماء ناسا بالجزيرة الغامضة، تلك التي تشكلت بين ديسمبر 2014 ويناير 2015 جراء ثورة بركان بين أكبر جزيرتين في دولة تونغا، كما ذكر موقع “فوكس […]

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