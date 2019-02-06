مثقفو العراق يطالبون بالكشف عن قتلة الروائي مشذوب .. ما حصل رسالة مرعبة للأدب (فيديو)

2019/02/06 | 21:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس نظم مثقفو وكتاب في العاصمة بغداد ، اليوم الاربعاء، وقفة احتجاجية للمطالبة بكشف قتلة الروائي الكربلائي علاء مشذوب، فيما اعتبروا ما حصل “رسالة مرعبة”، للأدب.وقال الامين العام للاتحاد الادباء في العراق إبراهيم الخياط لـ “ناس” اليوم (7 شباط 2019): “نطالب خلال هذه الوقفة الاحتجاجية على مقتل الاديب الجريء علاء مشذوب بضرورة الحفاظ […]

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