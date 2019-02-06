الجبوري ينتقد عدم تسامح القوى الشيعية مع حزب البعث و

2019/02/06 | 21:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ انتقد يزن مشعان الجبوري، الذي يرأس لواء من مقاتلي العشائر في صلاح الدين بدعم من الفصائل الشيعية، عدم مسامحة القوى السياسية الشيعية لحزب البعث، المحظور في البلاد.

وقال الجبوري في تغريدة له بموقع تويتر تابعتها شفق نيوز "كيف تستطيع القوى السياسية وبالاخص الشيعية، ان تتحمل المصالحة مع قيادات مشروع داعش، ولا تتقبل ان تتسامح مع حزب البعث بكل تفاصيله".

واضاف انها "تعادي وزير الخارجية وتسعى لاسقاطه، فقط لانه لا يتبنى نهجا اجتثاثيا انتقاميا بعد ١٥ سنة من الحكم"، حسب قوله.

وكان وزير الخارجية محمد علي الحكيم قال مطلع العام الحالي خلال لقائه وسائل اعلام محلية ان سلفه ابراهيم الجعفري، قد طلب استثناء لـ39 سفيرا مشمولا بقرارات المساءلة والعدالة، فيما نفى المكتب الاعلامي لوزير الخارجية السابق ابراهيم الجعفري ما اسماه الأخبار "المغلوطة" بشأن طلب الاخير استثناء موظفين مشمولين بقانون المساءلة والعدالة.

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