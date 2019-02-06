ميسي امام فرصة ذهبية عند مواجهة ريال مدريد

2019/02/06 | 21:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة سيكون النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الليلة أمام فرصة ذهبية لفك نحسه أمام ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا، عندما يستضف فريقه برشلونة غريمه التقليدي في ذهاب نصف نهائي المسابقة.وسيبحث ميسي في حال مشاركته في المباراة عن تسجيل هدفه الأول في شباك النادي الملكي في مسابقة كأس إسبانيا، وهو ما فشل فيه “البرغوث” […]

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