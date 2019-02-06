2019/02/06 | 21:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مؤسسة شؤون الالغام والمتفجرات في السليمانية، اليوم الاربعاء، تمكن فريقها بنجاح من تفجير 60 قاذفة هاون في ناحية نالباريز، التابعة لقضاء بينجوين.

وقالت المؤسسة في بيان لها، انه تم العثور على 60 قاذفة هاون بناحية نالباريز.

وأوضحت انه تم تفجيرها بنجاح من قبل فريق مؤسسة الالغام والمتفجرات في السليمانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفجير عشرات القاذفات في السليمانية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفجير عشرات القاذفات في السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).