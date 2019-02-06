10 طرق تساعد على التخلص من التوتر

2019/02/06 | 21:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يشكل التوتر جزءاً لا يمكن تجنبه من الحياة اليومية، ومن المهم للغاية تعلم التحكم بهذا الشعور، فقد يسبب مشكلات صحية جسدية وعقلية خطيرة، موقع توب

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