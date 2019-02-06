خلايانا الجذعية كفيلة بعلاج السكري

2019/02/06 | 21:37

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لطالما شكل مرض السكري معضلة أمام الأطباء، والباحثين على حد سواء، والذين يسعون منذ سنوات طويلة لاكتشاف علاج له، خاصة للنوع الأول من المرض، وفي

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