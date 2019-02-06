2019/02/06 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: حققت شركة "21 سينشري فوكس"زيادة قوية في الأرباح خلال الربع المالي الثاني في 2019، بفضل عوائد الإعلانات وبيع حصتها في سكاي.





وأظهرت نتائج أعمال الشركة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن صافي الربح بلغ 10.83 مليار دولار (5.81 دولار للسهم) في فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي، مقارنة مع 1.83 مليار دولار (0.99 دولار للسهم) خلال نفس الفترة من عام 2017.





وبلغ نصيب السهم من الأرباح باستثناء المواد والبنود غير المتكررة نحو 0.37 دولار للسهم في الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر، مقارنة مع 0.42 دولار للسهم خلال الربع المقارن من 2017، ومقابل توقعات كانت تشير إلى 0.32 دولار.





وأوضحت الشركة أنها حققت أرباحاً غير متكررة بلغت 5.62 مليار دولار من خلال بيع أسهم "سكاي" إلى شركة كومكاست.





وزادت عوائد الإعلانات إلى 2.69 مليار دولار من 2.49 مليار دولار في الفترة المقارنة.





كما ارتفعت إيرادات الشركة الأمريكية عند 8.49 مليار دولار خلال الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر الماضي، مقارنة مع 8.03 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2017.





وبحلول الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم "21 سينشري فوكس" بنسبة 0.2% إلى 49.40 دولار.





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