انتر ميلان يرصد 70 مليون يورو لضم راكيتيتش

2019/02/06 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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رصد نادي إنتر ميلان الإيطالي 70 مليون يورو من أجل التعاقد مع الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب وسط برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.ويبحث إنتر ميلان عن ضم لاعب جديد في مركز خط الوسط بعد اقتراب الكرواتي الآخر لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد، من تجديد تعاقده مع النادي الملكي وتضاؤل فرص لحاقه بـ”النيراتزوري” في الموسم المقبل.وأكد موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي أن جوسيبي ماروتا، المدير التنفيذي لنادي إنتر ميلان، يرى أن راكيتيتش أفضل الحلول التي يمكن الاعتماد عليها في مركز خط الوسط خلال الموسم المقبل.ويعتمد ماروتا على تعاقد نادي برشلونة مع فرينكي دي يونج، لاعب وسط أياكس أمستردام الهولندي، بالإضافة إلى اقتراب ضم أدريان رابيو، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، وهو ما سيجعل وسط الملعب مكتظا باللاعبين، الأمر الذي سيتيح الفرصة للاستغناء عن خدمات راكيتيتش.يُذكر أن اسم راكيتيتش ارتبط بالانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن نادي برشلونة تمسك بلاعبه الكرواتي، لتعود التكهنات حول رحيله عن الفريق مجددا في الصيف المقبل.





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