العمليات المشتركة تبين طبيعة اللقاء الذي جمع قادة من الدفاع مع البيشمركة

2019/02/06 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت قيادة العلميات المشتركة، اليوم الاربعاء، ما تناقلته وسائل الإعلام من مزاعم عن موافقة القائد العام للقوات المسلحة على عودة قوات البيشمركة الى المناطق المسماة متنازع عليها.

وذكر بيان للقيادة حصل عليه موقع "الغدير"، أن" هذه المزاعم كاذبة وعارية عن الصحة والذي حصل هو اجتماع في وزارة الداخلية للإقليم بتاريخ 4 شباط 2019 بين قادة عسكريين برئاسة معاون رئيس أركان الجيش للعمليات ووفد يمثل البيشمركة في الإقليم برئاسة رئيس أركان البيشمركة وعدد من القادة في وزارة داخلية الإقليم في أربيل لبحث ومناقشة الثغرات بين خطي تماس القوات المسلحة الاتحادية وقوات البيشمركة والتي تستغلها خلايا داعش لإحداث خروقات أمنية".

وأضاف البيان، انه" قد تم الاتفاق على إنشاء مراكز تنسيق والقيام بعمليات مشتركة لمعالجة هذه الثغرات والطوارئ التي تحصل والتعامل معها بمرونة وتنسيق لضمان الأمن والاستقرار في جميع المناطق".

وأكدت القيادة بحسب بيانها، على انه" لم يتم الحديث عن أي تغييرات في خطوط التماس أو حركة القطعات العسكرية في كركوك والمناطق المحاذية للإقليم وان الاخبار عن عودة البيشمركة عارية عن الصحة ولا اساس لها".

انتهى..م.ر

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