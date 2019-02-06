وزارة الداخلية العراقية: اعتقال ستة عناصر من تنظيم داعش في محافظة نينوى

2019/02/06 | 21:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاربعاء، اعتقال ستة عناصر من تنظيم داعش في محافظة نينوى.

وقال المتحدث باسم الداخلية اللواء سعد معن في بيان ان "قيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات إستخبارية وتعاون المواطنين نفذت عملية أمنية أسفرت عن القبض على ٦ عناصر من عصابات داعش الإرهابية، صادرة بحقهم مذكرات قبض بقضايا إرهابية".

واضاف ان هؤلاء "اعترفوا بإنتمائهم لعصابات داعش الأجرامية وعملوا بصفة مقاتلين فيما يسمى بديوان الجند، وشاركوا بالقتال ضد قواتنا الأمنية خلال معارك التحرير، وأحدهم أعترف ببتر يده خلال قيامه بزرع عبوة ناسفة ضد قواتنا الأمنية قبل دخول داعش لمدينة الموصل"، مبينا انه "تم تنفيذ العملية الأمنية والقبض عليهم في منطقة الملوثة، غرب مدينة الموصل".

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