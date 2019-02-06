مصدر امني: مقتل واصابة عدد من عناصر

2019/02/06 | 21:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بمقتل واصابة عدد من عناصر "سوات" في محافظة صلاح الدين.

وابلغ المصدر بمقتل واصابة عدد من عناصر سوات صلاح الدين، بينهم ضابط، اثر صد محاولة تقدم على منطقة گنعوص جنوب القيارة.

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