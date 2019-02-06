دراسة: تعرض الرحم للمواد الكيميائية يتلف وظيفة الرئة عند الاطفال

2019/02/06 | 21:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة توصلت دراسة حديثة إلى أن النساء الحوامل اللواتي يستخدمن المنتجات المنزلية المحتوية على مواد كيميائية معينة، يمكن أن يعرضن صحة رئات أطفالهن للخطر.وبحثت الدراسة التي نشرت في مجلة “The Lancet Planetary Health”، في بيانات أكثر من 1000 أم وطفلها، ووجدت صلات بين التعرض قبل الولادة إلى البارابين والفثالات ومواد البيرفلورو ألكيل (PFAS) […]

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