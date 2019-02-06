2019/02/06 | 21:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/الإتصالات تفتح باب الإستثمار لإنشاء وتشغيل شبكات الهاتف الارضي

06/02/2019 21:42:00 PM |

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واع بغداد

اعلنت وزارة الاتصالات، الاربعاء، عن افتتاح الاستثمار لانشاء وتنفيذ شبكات الهاتف الارضي.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته( وكالة أنباء الاعلام العراقي واع)ان "سعيا من وزارة الاتصالات لتقديم افضل خدمات الاتصالات والانترنت وبأسعار مدعومة تنفيذا" للبرنامج الحكومي، وتحقيقا لاهداف وزارة الاتصالات في تعظيم موارد الدولة وتشجيع الأستثمار".

واضاف البيان انه "في اطار توجهاتها لنشر خدمات الهاتف الارضي الضوئي على اوسع نطاق ممكن، فان الوزارة قد فتحت باب الاستثمار العالمي لانشاء وتشغيل شبكات الهاتف الارضي الضوئي FTTH/B في بغداد والمحافظات وفقا" للقوانين والتعليمات النافذة".

ونوه ان "على الشركات المتخصصة الراغبة بالتقديم لهذه المشاريع الاستثمارية تقديم طلباتها لهيئة الاستثمار الوطنية او للشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية".

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