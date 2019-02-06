2019/02/06 | 21:47
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، تغريدة تحدث خلالها عن أصل عائلته ومعلنا عن قبوله...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
أفيخاي أدرعي: أنا عراقي !) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - متابعة
نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، تغريدة تحدث خلالها عن أصل عائلته ومعلنا عن قبوله...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
أفيخاي أدرعي: أنا عراقي !) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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