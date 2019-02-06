2019/02/06 | 21:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، تغريدة تحدث خلالها عن أصل عائلته ومعلنا عن قبوله...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( أفيخاي أدرعي: أنا عراقي !) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( أفيخاي أدرعي: أنا عراقي !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).