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أفيخاي أدرعي: أنا عراقي !
2019/02/06 | 21:47
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم - متابعة

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، تغريدة تحدث خلالها عن أصل عائلته ومعلنا عن قبوله...

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