2019/02/06 | 22:11

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أمانة بغداد: غداً افتتاح نفق الشرطة غربي العاصمة

بغداد -

كلمة

اعلنت امانة بغداد يوم الاربعاء ان غدا يتم افتتاح نفق

الشرطة غربي العاصمة.

وقالت الامانة في بيان حصل موقع كلمة

الإخباري على نسخة منه إن

“موعد افتتاح نفق الشرطة رسمياً امام حركة السير والمرور يكون غدا

بعد إكمال صيانة وإصلاح جميع الأضرار التي لحقت بالنفق من إصلاح

الجوينات الأرضية واكساءه بالأسفلت بالاضافة الى صب بارير وسطي يفصل

جانبي الطريق بماكنة البوركيربر”.

فيما اشارت الى “وضع العلامات المرورية والفوسفورية وصبغ المجسر

بأصباغ مقاومة وبمدة انجاز بلغت 29 يوماً فقط”.

وأكدت الامانة أن “عملية صيانة النفق انجزت وفق افضل المواصفات

الفنية وقبل نهاية السقف الزمني المحدد للإنجاز وبنوبات عمل استمرت

على مدار اليوم”.

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