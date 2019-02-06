2019/02/06 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: يرى بنك "يو.بي.إس" أن رهان المستثمرين على هبوط عملة جنوب أفريقيا مقابل نظيرتها التركية ربما يكون خياراً صحيحاً في الفترة المقبلة.





وقال محللون في بنك "يو.بي.إس" في مذكرة إلى العملاء نقلتها وكالة "بلومبرج" الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن الشورت سيلينج لعملة الراند مقابل الليرة أمر شائع في التداولات رغم أنه لا يحقق المكاسب عادة لكن الوقت الحالي مختلف.





ويقصد بعملية الشورت سيلينج أو البيع على المكشوف كما يعرف بأنه عملية رهان على أن سعر عملة أو أصل ما سوف يشهد تراجعاً على المدى القصير وبالتالي يتم اقتراض ذلك الأصل بغرض البيع ثم الشراء مجدداً بعد انخفاض سعره.





ويعتبر راند جنوب أفريقيا العملة الأفضل أداءً في العالم خلال العام الحالي بمكاسب 7% مقابل الدولار مع عودة شهية المخاطرة إلى أسواق الأسهم العالمية.





كما تمكنت عملة جنوب أفريقيا من التقدم بنحو 5.1% أمام الليرة التركية بعد مكاسب بنسبة 20% في العام الماضي.





لكن تشير إشارات فنية إلى أن هذا الاتجاه قد يكون على وشك التغيير، حيث ارتفع متوسط مكاسب الليرة مقابل الراند في المدى القصير لتكون أعلى من الأرباح على المدى الطويل للمرة الأولى في أكثر من عام.





وأوضح المحللون بالبنك الاستثماري الذي يتخذ من زيورخ مقراً له، أن راند جنوب أفريقيا والليرة التركية كانا كلاهما مستفيداً من التحول في رؤية الفيدرالي إلى موقف أكثر محايداً والشعور الإيجابي تجاه الأصول الخطرة بما في ذلك من الأسواق الناشئة.





وأضافوا أن العملتين قد يشهدا اختلافات في المدى القصير.





وكتب المحللون في المذكرة أن الراند سجل أداءً متفوقاً بشكل كبير لكننا نشهد مجالاً محدوداً بشأن التوسع في هذا الاتجاه كما نتوقع بعض الانعكاس مدفوعاً بعوامل محلية وعالمية.





وأضافوا أن الموقف المتشدد للبنك المركزي التركي ومعدل الفائدة المرتفع يدعمان قيمة الليرة في المدى القريب.





ولا يزال المركزي التركي يبقي على معدل الفائدة الرئيسي في البلاد عند مستوى 24%.





وبحلول الساعة 3:34 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجعت الليرة التركية مقابل الدولار بأكثر من 0.4% لتصعد الورقة الخضراء إلى 5.2234 ليرة.





وفي الوقت نفسه، فإن عملة جنوب أفريقيا هبطت مقابل نظيرتها الأمريكية بنسبة تزيد عن 0.9% ليرتفع الدولار إلى 13.5024 راند.





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