منوشين: لقاء ترامب مع رئيس الفيدرالي كان مثمراً للغاية

2019/02/06 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قال وزير الخزانة الأمريكي إن لقاء الرئيس دونالد ترامب للمرة الأولى مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي كان مثمراً للغاية.





وأضاف ستيفن منوشين للصحفيين في البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن الرئيس تناول العشاء مع باول يوم الإثنين وتحدثا في عدة قضايا بداية من حالة الاقتصاد حتى مباريات "السوبر بول" و"تايجر وودز" في الجولف.





وأشار وزير الخزانة إلى أن ترامب كان سعيداً للغاية في المرة الأولى الذي يلتقي فيها مع باول منذ توليه منصب رئيس الاحتياطي الفيدرالي قبل عام.





وأوضح منوشين أن حديث باول للرئيس الأمريكي كان متسق مع ما كان يقوله علناً عن الاقتصاد.





وكان الاحتياطي الفيدرالي قد ذكر في بيان له أن باول ناقش مع ترامب التطورات والتوقعات الاقتصادية لكنه لم يتطرق للحديث عن مسار معدلات الفائدة.





وفي تصريحات سابقة، قال رئيس الفيدرالي إنه لا يعير أي اهتمام للاعتبارات السياسية، مشيراً إلى أن انتقادات ترامب لن تغير أي شئ فيما يتعلق بالسياسة النقدية.





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